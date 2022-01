Rosario y Suso deciden darse una oportunidad: "No voy a frenar lo que siento, me hace muy feliz"

Rosario y Álvaro han protagonizado una hoguera final llena de emociones. La pareja ha pasado de los reproches al llanto, y ambos coinciden en que no pueden perdonarse el uno al otro. "Pienso que nos hemos querido muchísimo, eres la mujer más importante de mi vida, el amor lo he descubierto contigo. Verte aquí me está partiendo el alma, pero es verdad que nosotros solos nos hemos cargado la relación. Si hubiese un botón de ‘reset’ me iría a mi casa contigo, incluso sabiendo lo que ha pasado aquí. Tengo el sentimiento de que te quiero y eso no se me va a quitar", le ha confesado él.

"Has sido mi primer amor, he crecido contigo, pero me he dado cuenta de que por mucho que me muera por decirte que nos vayamos a casa hay que pararse a pensar. Me he dado cuenta de que sola también soy feliz y de que no me merezco esto. Igual tú también te mereces ser libre. Hay que aprender a decir basta. Yo a ti te quiero muchísimo, pero he aprendido a quererme a mí", le ha hecho entender Rosario.

Finalmente, Álvaro ha decidido marcharse solo a España. "Sé que contigo no es un punto final ¿Sabes cuando a una persona que amas le dices que no para que ella este bien? Ese es el sentimiento que tengo", ha confesado entre lágrimas.

Por su parte, Rosario ha decidido seguir conociendo a Suso fuera del programa. "He decidido que no voy a reprimir nada que me haga feliz, que ha marcado un antes y un después, que me ha ayudado a ser quién estoy llegando a ser y no voy a frenar algo que siento", ha anunciado.

Al igual que Rosario, Suso quería continuar su historia con Rosario lejos de las cámaras. "Cada vez que la miro me pongo tonto. Nuestra relación ha sido sincera desde el minuto cero", ha confesado aceptando su propuesta. "Siendo totalmente sincero, no puedo...irme sin ella".

La última cita de Rosario y Suso

En la última cita, Rosario y Suso se dijeron todo lo que sentían el uno por el otro. "Creo que el primer día que nos miramos se encendió todo. Desde ese momento para mí has significado todo", le ha confesaba él. "Para mí 'La isla de las tentaciones' me ha servido para aprender que la comunicación es súper importante y contigo principalmente es lo que he encontrado", explicaba la novia de Álvaro.