Andrea se ríe del beso de Óscar con Andrea: "Es ridículo, creo que quiere vengarse"

Reconoce que tiene dudas entre Ismael y Óscar

Andrea: "Ella es un cero y a mi lado un menos veinte"

Andrea comenzó la hoguera viendo unas imágenes de Ismael totalmente abatido por estar lejos de ella. Su bajón caló en Andrea, que no podía evitar las lágrimas.

"No me gusta verle así. Me esperaba que él siguiera avanzando y se lo pasase bien con Andreína. Me hace más daño eso que... (llora) Me duele porque no quiero hacerle daño pero tampoco quiero mentirle. Estoy en esta situación que algunos días estoy bien y otros mal. Yo quiero verle para saber qué es lo que siento y aclararme", decía Andrea.

Andrea reacciona al beso de Ismael y Andrea riéndose

Pero después Andrea vio que Ismael había dejado de lado a Andreína para empezar un acercamiento con Andrea. Acercamiento que terminó con un beso:

Para Andrea, todo se trata de una "venganza" de Ismael: "Me parece absurdo. Ridículo. Creo que ha visto algo de mí que le ha molestado y ahora quiere vengarse. Pero lo único que me hace es risa. Chico, ubícate. Si no tienes conexión con nadie no fuerces", aseguraba.

Además, decía no sentirse amenazada por la soltera. "Andrea me parece un cuadro. Es un cero y al lado mío es un menos veinte", afirmaba.

La hoguera de Ismael: "Siento asco"