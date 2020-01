Andrea contraataca a la novia de Ismael: "Que hables tú de miradas... ¿Te has visto?"

Andrea descubrió en la ceremonia de la hoguera que Ismael se había cansado de Mimi y Andreína y se había centrado en otra soltera, Andrea. "Me parece absurdo. Ridículo. Creo que ha visto algo de mí que le ha molestado y ahora quiere vengarse. Pero lo único que me hace es risa. Chico, ubícate. Si no tienes conexión con nadie no fuerces", comentaba.