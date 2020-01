Andrea ha visto como Ismael se daba un baño con las solteras. "No me parece normal que estén todos en la casa de fiesta y el que él esté en el jacuzzi con una chica. Que siga, que ya seguiré yo. Tenía la idea de que estaría echándome de menos, pero tan mal no se encuentra. Quería que se dejase llevar, pero que tampoco se pase", ha advertido.