Andrea: "Ismael quiso dejar la relación porque busqué a otro chico en redes sociales"

Andrea e Ismael se conocieron en el restaurante del amor, en 'First Dates'. Llevan un año juntos y medio juntos y a pesar de que se quieren con locura, los celos han debilitado mucho su relación. "Siempre he tenido claro que quería una relación estable, siempre he sido el perjudicado en mis relaciones y por eso soy tan celoso. Para mí una sonrisa que vaya más allá, ya es una infidelidad", cuenta él. "Mi problema es que me canso muy rápido de los chicos, todas las peleas han venido porque he ocultado cosas y siempre me ha pillado", desvela Andrea.