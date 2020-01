Andrea y Óscar viven su primera noche de pasión bajo las sábanas: "Lo que no podía ver me gusta más todavía"

Andrea aseguraba que quería esperar para dar un paso más con Óscar . Sin embargo, la novia de Ismael no ha podido evitarlo y ha protagonizado un momento de lo más pasional con el soltero. "Mi intención es dormir, yo tengo sueño pero vienes aquí y me quitas el sueño", le ha advertido al joven metiéndose en la cama. Sin embargo, los besos y caricias pronto han desembocado en una noche de sexo .

"Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía", ha contado muy sonriente. "Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca", dejaba claro.