Jesús, quien no se tomó nada bien estas imágenes, también se acercó a Stefany. El novio de Marina se besó con la tentadora, pero no logró sentir nada más que atracción física. Poco después, pasó una noche de pasión junto a Lara, con quien la cosa parecía fluir más. Al ver las imágenes su novia aseguró que no estaba siendo real y aseguró que "ellas nunca podrían tapar el hueco que ella había dejado".