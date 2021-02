Avance: Llegan los problemas entre Lola y Simone: "No me imagino otra boca que no sea la de Diego"

A pesar de que Lola comenzó su aventura en 'La isla de las tentaciones 3' teniendo mucha química con Simone, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' empieza a echar de menos a su novio. "Estaba en la piscina con él y no me apetecía, no me imagino otra boca que no sea la de Diego", comenta a sus compañeras. Sin embargo, Lola encuentra apoyo en otro de los solteros, Carlos.