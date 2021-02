Lara y Claudia muy decepcionadas con Hugo y Raúl: "Me da pena, lo veo un crío"

A Claudia no le ha hecho gracia ver las imágenes de Raúl tonteando con las solteras

Lara tiene claro que es la última oportunidad que da a Hugo

"Me duele que no sea el hombre que quiero para formar una familia", se ha sincerado Lara

Las chicas se han enfrentado a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Lara ha escuchado a Hugo decir que tendría sexo con siete u ocho chicas de la villa y que cuando salga del reality, quiere irse solo con su perra a ver las Auroras Boreales.

"Es que lo veo un crío. No lo veo un hombre, me da pena ver esto, no veo madurez. Eso me agobia. Lo de voy a coger a la perra y me voy a ir con ella a Suiza…supuestamente íbamos a ir juntos, pero también te digo una cosa, si es lo que quiere…eso sí, que se marche pero que no vuelva. Una vez que se valla que no mire ni atrás", ha comentado la gallega.

"No sé si se ha olvidado de mí, no parece que se acuerde de mí. He sufrido mucho por Hugo y no voy a estar llorando por él cada dos por tres y creo que no se lo merece… Me hizo muchísimo daño. Vinimos aquí a fortalecer nuestra relación y no se está comportando como debería", ha dicho muy decepcionada.

"Es que de verdad, lo pasé muy mal y quiero ver como él me va a apoyar. Fortalecerlo, no quiero que me hunda, porque para eso que se vaya, que se vaya de verdad y que me deje ser feliz. Me duele que no sea el hombre que quiero para formar una familia, si sigue por esta línea, conmigo no tendría ya nada más que hacer", ha sentenciado Lara.

Claudia, dispuesta a cambiar de actitud

A Claudia no le ha hecho ninguna gracia que Raúl se prestase a los juegos subidos de tono que se hacen en la villa de los chicos. "Yo no estoy jugando a esos juegos de chuparse el cuello porque te pones cachondo. Yo no lo he hecho por respeto a él, pero si él lo hace, yo también lo haré. Voy a cambiar mi actitud, voy a jugar. Si él lo hace supongo que es porque a él no le molestará que yo lo haga", ha dicho.

Hugo se derrumba pensando en Lara

Hugo se ha venido abajo en la hoguera y se ha sincerado con Sandra. "Fue la única tía que me enamoró. Yo con 18 años salía de fiesta y me liaba con seis. Tenía esa locura que creo que todos tuvimos en la vida, pero llego ella y me cambió la vida cien por cien. Estoy jodido pero yo nunca voy a hablar nada malo de ella porque no tiene nada que decir. Para mí ella es todo", ha dicho el gallego.

Rubén, vetado por los chicos