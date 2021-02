" Carlos es guapo, está fuerte, es muy alto , siempre ha habido como un chispeo ahí entre nosotros. Es mi amigo pero siempre ha habido una tensión sexual. Debajo de las sábanas hemos jugado , hemos estado a gusto... Yo tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado", explicó ella misma.

A la mañana siguiente, Lucía no pudo evitar correr a contar lo que había pasado a Lara. "No sabes quien ha dormido aquí, Carlos. Yo escuchaba mucho cuchicheo raro. Lo que he visto son caras raras. Estaba pensado: 'Que sueños tiene que tener esta mujer para reírse de esa manera', contaba entre risas. No te pierdas la reacción completa de Lucía y del resto de habitantes de la villa en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones', el jueves a las 22:00, en Telecinco.