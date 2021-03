Sandra Barneda y Nagore Robles han protagonizado un cómplice momento en la primera parte de 'El debate de las tentaciones' emitida en mitele PLUS . Como cada lunes, el debate comienza media hora antes en mitele PLUS y después pasa a Telecinco. Ambos en riguroso directo. Y ha sido ese primer comienzo cuando Sandra se daba cuenta de un detalle.

Al presentar a los colaboradores, Sandra Barneda saludaba a Nagore con nombre y apellido. "Nagore Robles, Suso... No sé por qué digo 'Nagore Robles'. Sólo le digo a ella el apellido, ¿no? Suso, ¿cuál es tu apellido?", decía y, a continuación, presentaba al resto de colaboradores de igual manera.

Pero no era Nagore la única con la que Sandra decía el apellido. Le sucedía también con Tom Brusse. "Es verdad, no solo se lo digo a Nagore", caía la presentadora. "Te acuerdas más de mí", contestaba entonces Nagore de forma muy pícara. "Me acuerdo más de ti, sí", reconocía Sandra en lo que ha sido un momento muy cómplice entre ambas.