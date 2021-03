La cosa fue a mayores. Lola y Carlos ya no se escondían de la casa, así que se dejaron ver dándose arrumacos en el sofá de la piscina. Cuando ya era hora de dormir, Lola le invitó a su habitación . "Voy ya no vaya a ser que te lo pienses mejor", le decía Carlos animado.

Sin compartir ya una cama con Lucía como en su primera noche, Lola se dejaba llevar del todo con Carlos y acababa cayendo de lleno en la tentación . "Ha pasado. Para mí, compenetramos muy bien. Es un chico que me está gustando muchísimo. Me ha apetecido y ya está", explicó después Lola.

Lola le había prometido a Diego que no volvería a caer en la tentación

Diego se queda perplejo al ver la infidelidad de Lola

Por eso Diego iba cauteloso a su siguiente hoguera. No sabía qué imágenes iba a ver de Lola, pero sin duda no imaginaba que iban a ser las que ha visto: imágenes de su pareja siéndole, de nuevo, infiel .

"Ha llegado a un punto extremo al que no voy a llegar yo aquí. Yo por mucho que esté bien con Carla no voy a hacer eso porque es una falta de respeto. Me parece increíble", decía totalmente alucinado por lo que acababa de ver. Diego cree que esto "es un límite extremo que no se puede perdonar".