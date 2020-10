El aplaudido alegato de Carlos Sobera a favor de Telecinco: "La cadena fomenta las relaciones y por tanto el entendimiento"

"¿Qué? ¿Pero quién es Chelo?", preguntó la extentadora dejando claro su nulo conocimiento de los rostros de Mediaset. "Ya veo que eres una seguidora. Es una de las grandes, estuvo en 'Supervivientes'. "El problema no es que no sepa quién es Chelo, es que no sabe ni qué es 'Socialité", puntualizó Terelu.