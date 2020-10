Las cartas que las parejas se escribieron antes de separarse en la isla: ¡cómo han cambiado las cosas!

Melyssa ya no se cree nada y Tom se sigue justificando

Las cartas más impactantes han sido las cruzadas entre Tom y Melyssa, después de que ella se tirara - literalmente - al suelo cuando vio que su novio se había besado con Sandra en Villa Montaña. En su carta, Tom le dice a Melyssa que nunca había tenido “una relación tan profunda”, que sabe que no estuvo a su lado al llegar a Marruecos y que la quiere en su idioma, el francés, pero Melyssa, aunque le echa de menos, ya no sabe qué creer. Tom, cuando ha leído las cariñosas palabras de Melyssa, se ha sentido mal por hacerla daño pero se sigue justificando: “Si no fuera celosa, nada de esto hubiera pasado”.