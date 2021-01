Las chicas cambian sus primeras impresiones sobre los solteros

Tras pasar las primeras horas con los solteros de 'La isla de las tentaciones', las chicas se reunieron para cambiar sus primeras impresiones sobre ellos. "Yo con el que más he hablado es con Lobo, es simpático. Parece el más normal, pero porque el resto no son nada mi rollo. El gallego por ejemplo he pensado que era un pesado y que me iba a poner la cabeza como un bombo", se sinceró Lola. "El sevillano tampoco era nada mi rollo".