Christofer decide regresar solo a España y no se despide de Fani tras la hoguera de confrontación: "Lo ha tirado todo por la borda"

Fani da un giro radical a su vida

Para Fani, su ruptura con Christofer supone un punto de no retorno en su vida. "Me da pena porque son muchos años pero le va a venir bien a él y a mí", reflexionaba.

"Quiero que mi vida sea tranquila, relajada y feliz. No voy a dejar que nadie dirija mi vida y me diga lo que tengo o no que hacer. Yo me miro al espejo y me veo diferente", sentenciaba.