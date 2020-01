Christofer ve más imágenes de Fani y Rubén: "Me da lástima, se va a dar un golpe muy duro"

Christofer ha descubierto que Fani y Rubén siguen estrechando su relación

Christofer ha llegado a la ceremonia de la hoguera con la esperanza de que Fani estuviera arrepentida de haberle sido infiel con Rubén. "Por mucho que duela el golpe lo acabas encajando. A lo mejor puedo perdonarla. Es la mujer de mi vida y todavía la sigo queriendo", ha confesado.

Sin embargo, después de ver que su novia y el soltero volvían a besarse, ha cambiado de opinión. "No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Si ahora vendría a decirme que soy el hombre de su vida no me lo creería. Me da lástima", ha comentado tras ver las imágenes.

"Estoy tan decepcionado. Al final y al cabo uno deja de llorar. Ese chico no la va a querer como la he querido yo. No la va a cuidar como la he querido yo. Ella sabrá. El día de mañana se dará cuenta pero yo ya no estaré. Se va a dar un golpe muy duro. Es una persona que ya ha acabado en mi vida", ha explicado.

Fani y Rubén dan rienda suelta a su pasión

Fani y Rubén están "a punto de explotar", tal y cómo ellos mismos explican. "No quiero que sea cosa del calentón, quiero que estemos cómodos", ha le ha dicho él asegurándole que no le importa esperar.