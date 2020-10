La clara indirecta de Marta Peñate a Lester: "No me equivoqué, lo haría de nuevo"

La pareja puso fin a su relación de once años en la hoguera final

la hoguera final entre Marta y Lester fue de lo más catastrófica. La pareja no solo puso fin a su relación de once años, sino que se lanzaron todo tipo de reproches e hicieron salir a flote toda la rabia que se tenían acumulada.

"Se me partió lo que tenía dentro. Vi algo que nunca me esperé ver nunca. Cuando me mataste ahí me sentí libre para conocer a una persona que ahora me encanta, que lo sepas. Yo me acosté con ella porque me gustaba de verdad", le aseguro Lester a Marta sobre Patri. La canaria confesaba que acostarse con el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' era la línea que debía cruzar para no volver con él. " La culpa es mía en cierta parte por no haberte dejado antes. Por no haber tenido valentía".

En 'El Debate' también pudimos ver imágenes inéditas en las que la tensión del cara a cara solo aumentaba, "¿Qué soy yo? ¿Un poco? ¿Qué estabas conmigo cuando pesaba 75 kilos? ¿Y que estabas por pena?", explotó ella. "Me refiero a que estaba contigo a pesar de que no eras un pibón", le explicó él. "Pues mira ahora, y me voy soltera", respondía Marta.

"Yo me tengo que conocer más, tengo que ser más libre, me tengo que ir sola. Yo ahora no puedo sacar un clavo con otro clavo porque la vida así no me va a ir bien. Me tengo que curar el alma. Si tú, Lester, te quieres ir con Patri, hazlo. Yo lo voy a entender", dijo Marta marchándose no sin antes hacerle al que fuera su novio durante once años una advertencia: "Y a Dani en la calle lo voy a buscar"

Por su parte, Lester dejaba boquiabierta a Patri con una romántica sorpresa. "No todo es cómo empieza si no cómo acaba, quiero empezar contigo de una forma bonita, no es un anillo de compromiso pero es un anillo de lo que siento por ti es verdadero", le dijo poniéndole un anillo. "Quiero irme contigo y conocerte fuera".

El mensaje de Marta

Esta claro que Lester no se arrepiente de su decisión y todo apunta a que Marta tampoco de la suya. La de Las Palmas ha colgado un vídeo en su Instagram cantando el estribillo de Becky G y Paulo Loandra: 'Cuando te besé'.