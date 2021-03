Su peor momento con Manuel: "Cuando dijo que no estaba enamorado"

"Fue cuando dijo que no estaba enamorado de mí porque siempre había dicho que estaba loco por mí. Para mí en la hoguera, con eso me derrumbé un poco más", recordaba de su paso por el reality y de su cara a cara con el que ahora es su exnovio. "Yo siempre estaba pensando en su bienestar, en que estuviera contento y feliz y no pensaba en lo que él me hacía a mí o que en lo que yo quería", añadía.