Raúl, no obstante, no da la relación por perdida. En la primera parte de 'El debate de las tentaciones' emitida en mitele PLUS, hemos visto un detalle que ha tenido con Claudia, a pesar de que sabe que no podrá verlo. "Le escribí en la arena: "Te quiero Claudia". Son detalles de mierda pero te ayuda a sentirte más cerca de ella", le contó Raúl a Hugo, su íntimo amigo en Villa Playa.