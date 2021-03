Y es que como dice el estribillo de este hit: ‘Arrasando con la vida. Cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida. Disfrutar de un nuevo día. Arrasando con lo bueno. Desechando todo lo malo. No hay oscuridad que cubra. Esta luz que en mi deslumbra’, así es como ellas se sienten tras esta experiencia en ‘La isla de las tentaciones’.

“Yo fui con el ego muy por los suelos, no me veía guapa, no me veía un pibón. Claro llegue allí y un chico guapo como Simone me dice que soy explosiva digo, pues a lo mejor me lo tengo que creer", así es como le ha cambiado la isla a Lola.