Claudia y Lola muy enfadadas con los comentarios de Raúl y Diego: "Me da asco"

Claudia se ha derrumbado tras ver las imágenes de su novio

Diego ha confesado que cuando una chica de Instagram le habla, él le contesta

El novio de Lola ha asegurado que al cuarto día, ya ha desconectado

Claudia se ha llevado una gran decepción al escuchar los comentarios de Raúl. "Quiero jugar al teto y a la piragua, que es como el teto pero debajo del agua. Se está muy caliente en el agua", ha dicho el canario.

"Sabía que iba a escuchar cosas de él, lo primero no me ha molestado, pero lo de caliente me da asco. Sabía lo que iba a ver e igual parece una tontería pero me da asco. No sé si de los nervios de lo que puedo ver o que pero me emociono. No sé porque dice esas cosas, no sé que le pasa en la cabeza. Lo dice sin pensar en nada", se ha derrumbado ella.

"Si Raúl quiere que confiar en el con esos comentarios no me ayuda, a mí me reventó por dentro", ha confesado.

La hoguera de Lola

Diego ha confesado a los chicos, que si una chica le habla por Instagram y "está buena", él le contesta. "A mí me decía que no", ha explicado Lola. Diego también ha revelado que cuando a él le gusta una chica lo dice, sin embargo, su novia no. Además, asegura que al cuarto día ya ha desconectado y está disfrutando

"Yo si un chico me gusta sí que lo digo, es que él siempre quiere oír lo que quiere oír. No entiendo que a los cuatro días diga que desconecta. Yo me he dejado llevar pero luego he estado a más llorar", se ha defendido Lola.

Diego: "No me esperaba esto de Lola"