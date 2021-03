Desde que Toni y Claudia se conocieron, algo muy especial surgió entre ellos. La canaria tenía muy claro que estaba enamorada de Raúl, pero poco a poco, sus ideas están cada vez más confusas. "Tengo claro que quiero a Raúl pero a la vez pienso que a lo mejor cuando salga de aquí me doy cuenta de que no. Ayer fue como que me puse a pensar. Me atrae pero tengo pareja, es complicado", explicaba a sus compañeras.