Manuel se derrumba ante Lucía: "Te voy a querer siempre, lo que he vivido contigo no lo voy a vivir con nadie"

Manuel ha roto a llorar nada más ver a Lucía

El participante ha visto las imágenes de su novia con Isaac

"Espero que algún día me perdones", le ha dicho el gaditano a su novia

"Cuando vi las imágenes en las que te liabas con Fiama y con Stefany pensé: ¿Y por qué no tienes ganas de llorar? No sentía pena, sentía vergüenza y asco. Llegué a pensar que no estaba enamorada de ti al 100%, o igual es por que tengo tanto dolor dentro y me lo esperaba tanto...No estaba hundida como la primera vez", le ha explicado ella.

"Yo no quiero perder aunque sea una amistad contigo", le ha pedido el de Puerto Real. "Estás tú flipado Manuel, de verdad, tú estás por las nubes ahora mismo", se ha reído ella.

A continuación, Manuel ha visto las imágenes de su novia con Isaac, que no pudo ver en la anterior hoguera debido a su castigo. "Lucía eso es un quiero y no puedo, ese chaval te atrae", ha comentado el participante. "Yo no quiero nada con él", ha aclarado ella. "No me he dado ningún beso con él ni quiero nada con él, le he cogido un montón de cariño, es con uno de los que más he llorado, yo lo quiero mucho".

Sandra ha pedido a la pareja que se dijeran lo que sentían el uno por el otro. "Siento que te quiero porque yo he sido de verdad contigo y cunado te decía que estaba enamorada lo sentía, se me iba la vida contigo y tú lo sabes, no voy a decir por hacerme la guay que no te quiero, yo te quiero. Pero también, siempre me creía que tú eras mejor que yo, que tú estabas por encima de mí, que que suerte tenía de tenerte... y aquí me he dado cuenta que la suerte la tenías tú de tenerme a mí. Ahora te quiero pero no te voy a querer siempre, llegará un momento en el que no sienta nada por ti", se ha sincerado ella.

"Yo a ti te he querido mucho y te voy a querer siempre, lo que he vivido contigo no lo voy a vivir con nadie, aquí me he dejado llevar y he metido la pata, pero sino hubiera sido un falso, te hubiera engañado a ti y a mí. Espero que algún día me perdones", ha dicho Manuel viniéndose abajo.