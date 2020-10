Tras nueve años de relación, Melodie y Cristian han roto en la hoguera final de ‘ La isla de las tentaciones ’. Aunque él quería pedirle matrimonio, ella no le ha dado tregua y ha preferido poner punto y final a su historia de amor. Finalmente, la concursante ha abandonado el programa de la mano de Beltrán .

El mensaje de Alessandro para Cristian

La relación de Melodie y Cristian

Lo cierto es que su ruptura es la única que ha pillado por sorpresa a uno de los miembros de la pareja. Cristian y Melodie entraron en el programa para que él demostrara que realmente estaba enamorado de ella pero la concursante se ha dado cuenta de que no era feliz. Cristian le fue infiel a Melodie hace algunos año y ella se ha dado cuenta en la isla que nunca se lo ha llegado a perdonar.

"Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo pareja aquí", reaccionó ella.

Cristian también reconoció que su relación no era perfecta y que Melodie le había anulado como persona: "Me hace sentir como que soy el más feo y el peor que hay", se quejaba.

Unas declaraciones que hicieron que la concursante se echara las manos a la cabeza en su segunda hoguera: "Lo único que le he pedido en nueve años es que no me mienta ni sea egoísta", explicaba muy molesta.