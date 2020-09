La puesta a punto de Melodie y Cristian con sesión de manicura y peluquería antes de 'La isla de las tentaciones': "No va a ser fácil"

La pareja también ha confesado que la playa es su lugar favorito para desconectar. Si bien es cierto que en el paraíso tendrán playa, tal vez a partir de ahora no puedan relajarse de la misma manera. "No sabemos lo que nos espera allí, si vamos a poder relajarnos o no, todo lo que nos espera... Seguro que no va a ser fácil", augura Cristian.