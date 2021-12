Darío se molesta cuando escucha decir a Sandra que va a dejarse llevar con Rubo

Sandra explota cuando ve a su novio hablar de su mal carácter

La de Alicante reconoce no sentirse deseada ni suficientemente querida por Darío

Darío no ha disfrutado al máximo de su estancia en Villa Playa porque está muy preocupado por Sandra, por lo que pueda ver y malinterpretar, y por eso no se ha dejado llevar ni ha disfrutado al máximo de la experiencia. “Yo respeto a las personas que quiero. Y ella ha estado muy enamorada de mí, mucho”, le dijo a Sandra Barneda. La presentadora se percató de que acababa de hablar en pasado… y el de Alicante respondió que ahora mismo no sabe si ella sigue sintiendo lo mismo hacia él.

Rubo se ha convertido en la mayor tentación de Sandra. No han sobrepasado ningún límite, pero ella está muy cómoda con él y le gusta mucho su personalidad. Tras ver las primeras imágenes, Darío se mostró muy aliviado: “No sé si es que cuando estás enamorado tu chica es la mejor del mundo, pero la veo muy guapa”. Estaba muy tranquilo porque no había visto ningún feeling entre su novia y el soltero: “Sí que es verdad que a Rubo le gusta mucho Sandra, se ve, pero a Sandra yo creo que él no es un chico que le guste”.

Las dudas de Darío

Darío estaba muy contento, pero pronto se le borró la sonrisa. Las segundas imágenes que vio de su novia le dejaron muy preocupado. En ellas vio a Sandra decir que se estaba dejando llevar y que si su relación tenía que acabar, que así fuese.

“Esto ya me está empezando a hacer dudar un poco. No sé qué pensar. Supuestamente vengo yo aquí para que ella confíe en mí, ¿y se está dejando llevar, como ella dice?”, reflexionó. Por eso ya no confía al cien por cien en ella… “Yo la amo y ver esto amando a una persona duele mucho, duele muchísimo”, aseguró.

La hoguera de Sandra

Sandra también estaba tranquila porque no ve que a Darío le guste ninguna de las tentadoras. Pero a pesar de lo bien que pintaba su segunda hoguera, acabó llorando.

Las imágenes que tanto la afectaron mostraban a su novio contándole a sus compañeros que le gustaría que Sandra le tratara mejor y que, aunque sea una chica con un carácter fuerte, debería hablarle bien.