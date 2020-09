Inma no estaba disfrutando de la experiencia en 'La isla de las tentaciones 2'. La distancia con Ángel se le ha hecho cuesta arriba y ha estado pendiente de mantener siempre una distancia con los solteros para evitar que su novio se pusiera mal.

No obstante, con las chicas hizo piña. Encontró en ellas a unas grandes confidentes con las que sincerarse acerca de lo mal que lo estaba pasando. Sin embargo sus desahogos no fueron suficientes. Inma no pudo más y pidió en la primera hoguera una hoguera de confrontación con Ángel.