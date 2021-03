La reflexión más íntima de Diego: "Murió algo dentro de mí que ya no volverá"

"Por un lado quiero arreglar las cosas con ella y ser yo el que la perdone. Pero también tengo en mente todas las imágenes que he visto. No me hace gracia que haya estado con Simone y ahora con Carlos. Por otro lado estoy con un debate interno. Me gustaría estar bien con ella pero tengo otras cosas en mente que me dicen que no", así se debatía Diego antes de ver los vídeos de su chica siéndole infiel.