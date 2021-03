Lola volvió a caer en la tentación con Carlos

En la cuarta hoguera, el cántabro descubrió la infidelidad de su novia

No te pierdas el contenido extra de 'La isla de las tentaciones 3'

Desde que llegaron a República Dominicana, la relación de Diego y Lola se ha convertido en una auténtica montaña rusa. En la hoguera de confrontación, la leonesa aseguraba a su novio que quería volver a la villa para demostrarle que seguía enamorada de él y que iba a respetarle.

"Lo que has visto es un descontrol de mi cabeza, no es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", explicaba ella entre lágrimas.

Sin embargo, al regresar junto a sus compañeros, Lola volvía a caer en la tentación con Carlos y terminaba dando rienda suelta a la pasión con el soltero. En la cuarta hoguera, Diego descubría esta nueva infidelidad de su novia y no daba crédito.

"Ella no me preocupa porque no se lo merece. Ha llegado a un punto extremo al que no voy a llegar yo aquí. Yo por mucho que esté bien con Carla no voy a hacer eso porque es una falta de respeto. Me parece increíble", confesaba incrédulo el extronista a Sandra Barneda.

Algo más calmado, el cántabro nos contaba en exclusiva cómo se sentía. "He visto mi siguiente capítulo de la trama de villa Play Boy, Lola ha terminado acostándose con uno en la cama, era algo que me podía esperar porque Jesús y yo siempre hemos dicho que Lola iba un capitulo anterior a Marina. No pasa nada, ya está hecho y hemos venido a jugar".