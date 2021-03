Las chicas discutieron mucho en Villa Montaña sobre a quién vetar. Lara y Claudia no querían que fueran Hugo y Raúl porque pensarían que habían sido desleales; la cosa quedaba entre los novios de Marina y Lola. Aunque Lola había vuelto a caer en la tentación tras su hoguera de confrontación con Diego (en la que le prometió que no volvería a hacerlo) tampoco quería que su pareja se quedase sin imágenes. Finalmente fue Diego el vetado por votación mayoritaria.

A él no le pilló por sorpresa. "Lola me ha vetado por descarte, como lo hemos hecho nosotros, o lo mismo ha hecho una locura mayor y me ha querido vetar. Espero que no porque ya más de lo que ha hecho... me parecería una bajada", expresaba.