Diego lanza una dura advertencia a Lola: "Si hay un beso que se olvide del perro"

Lola teme que Diego no le deje ver a su perro Horus si cortan la relación

Diego niega que nunca quiera hacer planes con Lola

Diego no se esperaba que Lola conectase tan rápido con ningún soltero

Diego se ha sentido muy decepcionado la descubrir en la hoguera el tonteo que tiene su novia Lola con Simone. "Si me dicen que esto va a pasar en la primera hoguera no me lo creo", aseguraba. Al participante también le ha molestado mucho escuchar que Lola dijese que él siempre rechazaba los planes que ella le proponía.

"Es una chavala que llora por nada. Está diciendo una mentira, yo estoy fuera de mi casa todo el año por cuestiones de trabajo y obviamente cuando me dan el mes de agosto voy a ver una familia. Yo también le propongo otros planes que ella no quiere hacer. A mí me encanta el deporte y ella es una vaga que está todo el día tirada en el sofá y no los quiere hacer", se ha defendido.

Además, ha visto las imágenes en las que Lola lloraba amargamente contando que le daba miedo poner punto y final a su relación con Diego por si éste no le dejaba ver a su perro Horus.

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", confesaba entre lágrimas a sus compañeras.