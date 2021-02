Marina no puede resistirse más y termina besándose con Isaac: "Cuando nos metemos en la piscina es fuego puro"

Marina e Isaac tuvieron una química casi instantánea desde que llegaron a República Dominicana. La novia de Jesús se sintió muy atraída por Lobo desde el principio y aunque ha tratado de resistirse, no ha podido evitar caer en la tentación .

"Cuando estoy con Isaac en la piscina sube la temperatura. Estamos ahí, yo me aparto… pero el tonteo ese del hecho de querer y no poder me da más morbo que coger y hacerlo de una. La tensión sexual que tenemos es evidente y está ahí y va a seguir estando", confesaba.