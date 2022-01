Alejandro protagonizó un fuerte encontronazo con Stiven en la hoguera con los solteros . " Hay cosas que no me gustan de ti . Eres una persona insegura, eres un poco cobarde, tienes falta de confianza en Tania y faltas de respeto”, le dijo el soltero al novio de Tania.

Alejandro pudo hacerle tres preguntas a Stiven y le pidió que fuera sincero. El soltero respondió que no había tenido relaciones sexuales con Tania, que creía que ella seguía amando a su novio y que no quería parecerse en nada a Alejandro.

En plató ha ocurrido un hecho insólito. Kiko Matamoros ha defendido a Alejandro: "Por primera vez y sin que sirva de precedente, me ha gustado la actitud de Alejandro. El otro me parece un cocodrilo con la dentadura postiza. Es tan fácil decirle que es inseguro…¿Quién lo duda? Tiene la serenidad y la capacidad suficiente para no entrar en el terreno al que le otro le quiero llevar", ha explicado.