Ninguno de ellos se esperaba la visita de la presentadora. Nico, por ejemplo, afirmaba estar muy nervioso: “Tengo el corazón que se me sale por la boca” . Alejandro por su parte cree que las chicas lo habrían pasado muy mal por no haber desconectado la alarma. Nada más lejos de la realidad.

La reacción a las imágenes fue la esperada: desconcierto y dudas. Josué animaba a Alejandro a no adelantarse a los acontecimientos, pero él ya no podía pensar en otra cosa: “ Ahora mismo estoy roto . Esa cara me la pone a mí en la intimidad y no quiero que toda España vea la cara que pone cuando está conmigo en la intimidad”.

Nico se siente un poco “tonto”: “Me estoy preocupando de que esté bien, me estoy preocupando por ella y no sé qué se cree. No me siento valorado”. Josué era el único que confirmaba sentirse “a salvo”: “Es tanto el miedo que tiene a perderme que no quiere arriesgarse ni siquiera a jugar. Paciencia y a ver qué pasa”.