La parte mala de la fiesta llegó con Sandra Barneda en forma de imágenes. La presentadora tuvo que acudir a las villas para que las parejas pudieran ver dichos vídeos. Una vez ubicadas en el salón de la Villa, Zoe ya sospechaba que lo que se avecinaba no era nada bueno y se rompía antes de empezar. “Me quiero ir de aquí, Sandra. Yo esto no lo voy a aguantar”.

La joven reconoce que la experiencia se le está haciendo muy cuesta arriba: “Mis amigas me supliquen que lo pase bien y a mitad de la fiesta me subo a mi cuarto a llorar, porque no estoy cómoda. Y él que a la primera de cambio suelte el comentario. Estos son los tipos de comentarios en los que siento que a mí no me respeta”, decía Zoe entre lágrimas. Además, hace un comentario que podría ser premonitorio: “Se piensa que con eso se va a comer el mundo y está muy equivocado. Con esto solo va a conseguir perderme y se va a quedar solo”, confiesa.