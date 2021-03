¡La temperatura no deja de subir en 'La isla de las tentaciones 3' ! Y más en concreto en Villa Montaña, donde Lola y Marina ya no se reprimen y están dando rienda suelta a su atracción con Carlos e Isaac , los solteros que han conocido en la villa. Mientras tanto, Diego y Jesús , todavía novios de las participantes, no se están enterando de nada porque en Villa Playa decidieron eliminar 'La luz de la tentación'.

"Yo sé que le he hecho mucho, mucho daño. Es la primera vez que yo hago algo así. Me considero incluso mala persona. Teníamos una vida muy bonita. Estábamos creando un futuro, pero siento que si solo tengo eso, el tener una casa y una pareja, nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad porque no he probado otras cosas", le contó a Sandra Barneda.