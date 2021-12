Gal·la hizo llorar a Sandra por Miguel

En estas imágenes exclusivas vemos cómo Sandra y Gal·la intentan retomar su amistad

Las chicas creen que Zoe está intoxicando al grupo con sus opiniones

La tensión en 'La Isla de las Tentaciones' no para de crecer a medida que van pasando los capítulos. Y no nos referimos a la tensión entre las parejas y los solteros, que también. En Villa Playa, la relación entre los cinco chicos es muy buena, entre ellos se apoyan y se aconsejan sobre todo lo que ocurre allí. Sin embargo, en Villa Paraíso, la situación es bastante diferente.

A simple vista, la relación entre las chicas es muy normal, sin embargo, en los capítulos anteriores hemos podido ver cómo esta relación comienza a resquebrajare. Todo estallaba entre Gal·la y Sandra. La todavía novia de Nico le recriminaba a la chica de Darío que, aunque estuviese tonteando con Rubo, quien de verdad le gusta en la Villa es Miguel, el chico al que ella está conociendo.

En estas imágenes exclusivas de la web, podemos ver una conversación entre ellas poco después en las que intentan solucionarlo. Sandra le deja claro que si sintiese algo por Miguel, se lo habría dicho, algo que Gal·la tienen muy claro. "No quiero que te hagas la víctima", le dice Gal·la. En ese momento, el nivel en la disputa comienza a crecer. "Entiendo que he podido quedar de mentirosa, pero he sido clara desde el minuto cero. Contigo la que más, le dice Sandra haciendo alusión a su secreto.

Sandra comenta que Zoe va a apoyar a Gal·la y, además, sin decirlo, deja claro que entre ellas no hay muy buena relación. "A mí me gusta que todo el mundo me venga de cara. Cuando estabais ahí sé que estabais hablando de mí". Después en otra secuencia inédita y exclusiva de la web, vemos cómo Gal·la y Zoe comentan esta situación en la habitación.