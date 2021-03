Las chicas han decidido expulsar a Simone

Javier y Nahia también abandonan 'La isla de las tentaciones'

Lola se ha sentido decepcionada con sus compañeras por no mostrarle su apoyo

'La isla de las tentaciones' está llegando a su fin y Sandra Barneda ha acudido a las villas para anunciarles que dos solteros y una soltera debían ser expulsados. Uno de ellos, ha sido Simone.

"Para mí no es fácil porque aquí ha sido una persona súper importante, es verdad que no hemos acabado bien la experiencia, me duele muchísimo porque aunque haya pasado lo que haya pasado sé que es buena persona, me ha querido mucho y yo a él. Creo que estás incómodo, me da muchísima pena porque has sido esencial y nunca me olvidaré de ti. Es Simone", ha anunciado Lola con la voz entrecortada.

"Lo he hecho todo con corazón, me llevo un pedacito de cada uno. Cada día me daba cuenta de que Lola no era la mujer para estar a mi lado. Creo que es un poco una niña, yo estoy acostumbrado a una mujer que sabe lo que quiere y que no cambia de idea cada día", ha respondido el italiano.

Más tarde, Lola, enfadada con sus compañeras, les ha recriminado la falta de apoyo en el momento de la expulsión. "Podéis decir que me entendéis, porque siempre quedo yo de mala. Podíais haberme ayudado un poco. Me sienta mal que después de que diga que le doy igual, no hayáis dicho nada", se ha quejado.

"Si en esta historia tengo que entender a alguien, lo entiendo más a él. El motivo real lo has tenido tú, no nosotras. Si él dice Lola me da igual, lo veo en todo su derecho de decirlo, quien ha tenido un problema en la villa con él has sido tú. No me obligues a defenderte en algo que sea indefendible, ni que me meta en algo que no tengo que meterme", se ha defendido Marina

Nahia y Javier, expulsados

Javier y Nahia también se han visto a obligados a abandonar 'La isla de las tentaciones' por decisión de sus compañeros.

“Creo que tenemos una conexión súper buena entre todos, pero no he tenido afinidad amorosa con nadie, por lo que sí que puedo ser la indicada para abandonar esta experiencia. Creo que al final Jennifer tenía una conexión amorosa un poco más fuerte con Diego que yo, y Hugo con Susan. No ha sido algo amoroso, quiero mucho a todos y les voy a echar de menos”, ha comentado Nahia.