La reacción de Fani a la confirmación de Rubén como 'tentador VIP'

En 'El debate de las tentaciones', Fani no pudo contenerse tras la confirmación de Rubén como nuevo tentador. Le acusó de "hipócrita" recordando el momento en que no quiso irse con ella en la hoguera.

"Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma. ¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve", le recriminó. Pero lo que para algunos colaboradores era un argumento contundente, para otros era un ataque de "celos".