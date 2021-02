Sandra se marchó de casa tras el reencuentro de Tom y Melyssa

Tom asegura que Melyssa le robó el abrigo

Melyssa cree que Tom y Sandra están haciendo un show para continuar en la televisión

Tras el reencuentro de Melyssa y Tom en el primer debate de 'La isla de las tentaciones', la relación del empresario con Sandra Pica se tambaleó. En pleno directo, la catalana amenazaba con marcharse de casa y abandonar la relación tras escuchar a su novio decir que "todavía llevaba en el corazón a Melyssa".

Sandra ha visitado el plató de 'El debate de la isla de las tentaciones' para contar qué es lo que pasó en casa y reencontrarse con su archienemiga, Melyssa Pinto.

"Soy una persona que me remuevo mucho, soy muy impulsiva. Después del anterior debate me fui a un hotel. Por lo que vi el otro día podría pensar que Tom y Melyssa podrían no tenerlo superado pero después, con los argumentos que me explicó él me convenció", ha explicado. "No soy el novio perfecto, tengo muchos fallos, la quiero mucho y creo que lo vamos a poder arreglar y estar bien. Ella nunca me ha fallado, pero yo sí, varias veces", ha reconocido Tom.

Melyssa ha dejado claro que el francés la dejó por la televisión: "Me dejó por la tele, yo no quería seguir montando shows, y Sandra si quería, entonces te fuiste con ella. Yo cuando estaba mal desaparecí de la televisión, Sandra dices lo mismo una y otra vez y siempre vuelve a aparecer", aclaró la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

La presentadora ha anunciado entonces que el programa tenía unas imágenes que no iban a gustar nada a Pica. En ellas, Melyssa aparecía fuera de plató con el abrigó de su ex puesto. "Está muy claro lo que pasó...me lo robó", decía Tom sin poder evitar reírse. Al escuchar estas declaraciones, Melyssa estallaba.