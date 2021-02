En 'El debate de las tentaciones', hemos visto imágenes inéditas de Lola en las que se confesó como nunca antes ante Sandra Barneda y sus compañeras. "Pensé que me conocía y resulta que no. Yo me hice el pasaporte para venir aquí. No he conocido nada. Yo me encierro en una rutina, odiando la rutina, y la acepto porque a Diego le gusta. Es un chico de costumbres. Yo la acepto porque quiero pero igual no es lo que quiero para mí", revelaba.