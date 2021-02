"Tengo muchas sensaciones en esta casa"

"He tenido muchas sensaciones desde que estoy aquí dentro porque, aunque hay cosas cambiadas, todo me recuerda a cuando estaba mi expareja aquí", ha dicho, mientras enseñaba la piscina, el jacuzzi -.donde también ha recordado el tremendo tortazo que se dio tras un resbalón - y el chill out, que es una zona de la casa que no estaba cuando ella participó en el concurso.