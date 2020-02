Fiama le recrimina a Álex que no le contase que había hablado con Julián antes del programa: "Me he tenido que comer que desconfíen de mí"

En la hoguera final, Fiama le ha pedido explicaciones a Álex. "¿Hablaste con Julián? ¿Le pediste que me vigilara?" , le preguntaba ella. Álex ha reconocido que sí pero que su intención no era que la vigilasen sino que la "cuidasen".

Mónica Naranjo le preguntaba entonces a Álex por qué no se lo contó a su novia. "No lo hice porque un día se lo dije y ella me dijo que no", explicaba. Ante su afirmación, Fiama estallaba pidiéndole que rectificase y dijera que se había tratado de una broma, no de una conversación seria.