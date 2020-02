Fiama y Álex cancelaron la boda y rompieron después de 'La isla de las tentaciones': "Me da vergüenza haber permitido ese pisoteo"

Fiama volvía a encontrarse con Mónica Naranjo seis meses después del programa y revelaba que había dejado a Álex : "En cuanto salimos hablamos muchísimo. Al principio me costaba hasta darle un beso pero al final le echaba de menos. Lo disfruté muchísimo y pensaba que iba a ser para siempre. Después volvimos a discutir y a faltarnos el respeto. Yo salía de trabajar y no tenía ganas de volver a casa ", explicaba.

Según Fiama fue ella quien puso fin a la relación por ser "insostenible" y por no hacerse felices el uno al otro. "Yo lo he pasado dos meses muy mal. Él a la semana de dejarlo ya tenía novia. No es fácil ver que publique cosas con otra chica diciéndole las mismas cosas que me decía a mí. Mi madre me ha dicho mil veces que Alejandro no estaba enamorado de mí, y puede que tuviera razón", sentenciaba Fiama.