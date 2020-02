Álex y Fiama no pueden ni verse y protagonizan un tenso enfrentamiento: "Fui yo quien te dejé a ti"

Álex y Fiama no solo rompieron su relación después de 'La isla de las tentaciones' , sino que no pueden ni verse . Seis meses después del programa, la expareja contaba a Mónica Naranjo que habían cancelado la boda. Eso sí, los dos con versiones muy diferentes acerca de lo que había pasado.

Pero en lo que sí coinciden es que ahora no soportan al otro. Álex no quería ver a Fiama y ella, al escuchar lo que estaba diciendo, se presentaba en el salón para plantarle cara. Los dos protagonizaban entonces un tenso reencuentro en el que los reproches no han faltado.