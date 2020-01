Fiama amenaza con abandonar el reality tras no ver imágenes de Álex para ella: "No me imagino la vida sin él"

El programa no ha querido mostrar a la canaria los vídeos de su pareja

Fiama ha llegado a su tercera hoguera muy contenta. "Si antes tenía claro que quería una boda con él, ahora sé que quiero más. Quiero ser viejita y estar con él", ha explicado la canaria. Sin embargo, pronto su alegría se ha transformado en una amarga tristeza. "Esta noche no hay imágenes para ti, esto es un ejercicio de confianza en ti y en tu pareja", le ha anunciado Mónica Naranjo.

La novia de Álex se ha marchado de la hoguera hecha un mar de lágrimas y sin entender nada: "Tengo miedo a que todos mis planes y todo se valla a la mierda. No me llego a imaginar como sería mi vida sin él. Hasta que se demuestre lo contrario, es el amor de mi vida"

Fiama no tiene del todo claro el futuro de su relación con Álex. En una de sus conversaciones con Joy le ha contado lo que piensa de su novio. "Estuve tres años soltera siendo muy feliz. Yo siempre le digo que me tiene que complementar y darme algo bueno, porque si no yo sola soy feliz", ha confesado.

Joy ha conseguido ganarse a fiama con un pequeño detalle. El soltero le ha entregado un pequeño paquete en el que se encontraban unas manualidades y una carta de lo más romántica. "Anoche no podía dormir y me puse a hacer unas cositas. Un presentito para la niña más hermosa de la casa", le ha dicho al darle el regalo.

Álex preocupado por su relación con Fiama

Durante una conversación con Andrea, Álex le ha contado en la soltera algunas cosas que no le están gustando de su novia. "Yo he visto vídeos dejándome a mí como un lunático. Ahí sí que me quedé un poquito como diciendo te estás luciendo y no te estás dando cuenta, y eso lo va a ver toda España y a mí me vas a crear un problema. ¿Realmente me amará?", decía.

Álex también quiere marcharse del programa