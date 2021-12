Rosana sigue dolida porque Nico está pasando de ella completamente. Mientras Miriam y Nico disfrutaban juntos de un baño, Álvaro hablaba con Rosana de la situación: “Si te digo la verdad, no sé qué tiene ahora mismo en la cabeza Nico. Tiene a Miriam como preferencia y a ti por si acaso. Te lo digo como amigo y no quiero que te duela ”.

Rosana acepta bien el golpe y le da las gracias a Álvaro por su sinceridad. Sin embargo, preferiría que Nico hubiese actuado de otra forma: “Prefiero que me lo digas. Me está diciendo a mí que me quiere seguir conociendo. Pero ¿le molo o qué? Si no, ya sabe lo que se pierde”, decía.