Ga·la no aguantó ver las imágenes de Nico en las que hablaba mal sobre ella. "Si a él lo que le importa es si tiene un piso o una perra más que yo, pues yo lo tengo muy claro", dijo muy enfadada. "Sandra, yo te he dicho que si mi relación estaba en peligro, yo quería una hoguera de confrontación. Creo que Nico todavía no ha pasado el límite, pero creo que es el momento de que yo tenga que hablar con él", decía pidiendo así una hoguera de confrontación.