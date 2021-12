Roxana, hermana de Nico defendía que su hermano no quería ir a la Hoguera en los términos y condiciones de Gal·la y que le dará las respuestas que quiera cuando llegue el momento. Sin embargo, Meritxel, hermana de Gal·la no estaba dispuesta a pasar por ahí: "Estoy cansada de que tratéis a mi hermana de dictadora, de que le impone. Mi hermana se ha ido a Polonia, se ha ido a Rumanía, ha dejado un buen trabajo y lo ha hecho por un futbolista venido a menos ", comentaba desatando la ira de la todavía cuñada de su hermana.

Por su parte, Roxana no se daba por ofendida y tan solo le decía: "Madre mía el show qué bien se te está dando. Me parece rastrera tu opinión, pero luego intentarás verle la cara a mi hermano. Que en los mensajes que le escribes dices otra cosa", sentenciaba. "O los que me escribís a mí, que me tratáis de mala", respondía la hermana de Gal·la.